Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi, bundan böyle kentin cadde ve sokaklarına gelişigüzel izinsiz reklam panosu ve levhası asanlar ile ilgili cezai yaptırım uygulayacak.

Kentin cadde ve sokaklarında görsel kirlilik oluşturan ve izinsiz dikildiği tespit edilen tüm levha ve panolar derhal sökülecek ve sahiplerine para cezası gelecek.

Geçtiğimiz hafta başlatılan uygulamayla Ayvalık Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta müdürlükleri birlikte yürüttükleri çalışmalarla, özellikle yayaların ve sürücülerin görsel algılarını ve geçişlerini olumsuz etkileyen bu tür yapılar ekipler tarafından söküldü.

Sökülen reklam panoları ve levhalar belediyenin belirlediği kuralların dışında yerleştirildiği ve estetik görünüme zarar verdiği ayrıca turizm kenti Ayvalık’ta görsel kirlilik oluşturduğu ifade edildi.

Bu tür izinsiz uygulamaların önüne geçmek amacıyla, bundan böyle benzer durumlar belirlendiğinde cezai yaptırım uygulamalarla düzenli denetimlerin süreceği öğrenildi.