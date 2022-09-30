Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde süren çalışmaların ardından doğalgaz için ilk kazma Belediye Başkanı Mesut Ergin’in katılımıyla vuruldu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde süren çalışmaların ardından doğalgaz için ilk kazma Belediye Başkanı Mesut Ergin’in katılımıyla vuruldu.

Ali Çetinkaya Mahallesi Adliye Kavşağı’nda şebeke dağıtımı yapacak hattın ilk kazı çalışmalarına başlanması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, BOTAŞ tarafından ilçe sınırlarına getirilen ana hat borularına gaz arzının bu yılın sonunda sağlanması planlandığı açıklandı. AKSA Doğalgaz firması tarafından yürütülen çalışmalarla Ali Çetinkaya Mahallesi’nden başlayan çalışmalarda doğalgaz şebeke hatlarının ilçe geneline yayılması için de düğmeye basıldı.

İlçede doğalgaz çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, cadde ve sokakların kazılması sırasında sıkıntıların yaşanacağını ve bu süreçte vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi. Yapılan çalışmalarda kazı sonrası yollarda oluşacak kazı ve tahripleri AKSA Doğalgaz ile koordineli şekilde hareket ederek gidereceklerini belirten Başkan Ergin, “Zorlu bir süreç olacak ama işin sonunda Ayvalıklı vatandaşlar doğalgazın kolaylıklarına kavuşacak” dedi.

Vatandaşın önceliğine ve ihtiyacına göre planlamalar yaptıklarını ve bunları tek tek hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ergin, "Bu kentte yaşayan insanlarımızın birincil önceliği olan doğalgazın kent içerisindeki çalışmaları nihayet başladı. Doğalgaz önemli bir süreç ve gerçekten ihtiyacımız olan kentin ihtiyacı olan çok önemli bir ihtiyaçtı. İnşallah en kısa sürede halkımızın doğalgazı kullanmaya başlayacaklardır” diye konuştu.