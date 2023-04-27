Türkiye’nin en batısındaki Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı.

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nda kurulan tek sandıkta başlayan oy verme işlemine gurbetçi vatandaşlar ilgi gösterdi.

Bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan sandıkta oy kullanan gurbetçi vatandaşlardan; Halis Tok, İmam Ağırbaş ve Emine Ağırbaş isimli vatandaşlar seçimlerin Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Oy kullanan vatandaşlardan Özlem Yalçın ise oy verme işleminin başlamasını adeta dört gözle beklediklerini vurgulayarak, seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’ndaki yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy verme işlemlerinin ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de sona ereceği öğrenildi.