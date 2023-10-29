Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cadde ve sokaklar ay-yıldızlı bayrak ve Atatürk posterleriyle donatıldı. 28 Ekim günü Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreniyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları; 29 Ekim’de Hüsnü Uğural Stadyumu’nda düzenlenen törenle coşku doruğa ulaştı. Kenti boydan boya geçen Atatürk Caddesi, Talatpaşa Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı büyük bayram için hazırlandı.

İlçenin dört bir yanından duyuru yapılan ses sisteminden saat başı çalınan marşlar coşkuyu artırdı. Kent merkezinde ve çeşitli mahallelerde gezen araçlarla hem marşlar çalındı hem de Türk bayraklarının dağıtımı yapıldı.

Ay-yıldızlı bayrak ve Atatürk posterleriyle süslenen caddeler görsel olarak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanan vatandaşların coşkusunu artırdı.

Hüsnü Uğural Stadyumu’nda; Ayvalık Atatürk Lisesi (ATAL) okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrenciler tarafından düzenlenen törende; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğündeki protokol üyeleri stadı adeta hınca hınç dolduran vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı, büyük coşkuya ortak oldu.

Coşkulu tören; gösterimler ve resmigeçit ile sona erdi.