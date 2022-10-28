Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yıldönümü etkinlikleri Cumhuriyet Yürüyüşü ve çelenk sunumu ile başladı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yıldönümü etkinlikleri Cumhuriyet Yürüyüşü ve çelenk sunumu ile başladı.

Ayvalık’ta, Cumhuriyete Bağlılık Yürüyüşü Hudut Kapısı önünden ilçe merkezi istikameti yönüne start aldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu ile gerçekleşti. Marşlar eşliğinde yapılan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunumu töreninde; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Mustafa Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Furkan Demirbaş, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Ayvalık Belediyesi’ne ait çelenkler sunumunun ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan okunmasıyla tamamlandı.