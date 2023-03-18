Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümü ile Çanakkale Şehitleri düzenlenen bir törenle anıldı.

Ayvalık şehitlik heykelinde saat 09.00 ’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı çerçevesinde gerçekleşen törende; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Saygı duruşu, istiklal marşı ve çelenk koyma merasimi ile devam eden törende, Altınova Cihan Yorgun Ortaokulu Öğrencilerinden Ecrin Naz Kıranoğlu’nun okuduğu Çanakkale şiirinin ardından kürsüye gelen dedesi Kıbrıs Gazisi ve Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu da Çanakkale Destanı’nın kolay elde edilmediğini, zaferin Seyit Onbaşı gibi kahramanlar sayesinde kazanıldığını anlattı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Ayvalık Garnizon Komutanı Personel Albay Mustafa Bulut yaptı.

Türk Milleti’nin Çanakkale’de göstermiş olduğu çok büyük bir mücadelenin ardından kazandığı bir zaferin 108. yıldönümünde yakın geçmiş ile gelecek arasında bu ulvi duyguların harmanlanmasını sağlayabilmek adına düzenlenen törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Mustafa Bulut, Çanakkale Savaşları’nın dünya tarihinde en çetin geçen savaşlardan biri olduğunu hatırlattı.

Çanakkale Zaferi’nin elde edilmesinde en büyük payın, üstün dehasıyla savaşı idare eden Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğunu kaydeden Bulut, zaferin kazanılmasında vatan savunmasında canlarını, kanlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerin ruhlarının şad olmasını diledi.

Törende Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman şehitlik defterini imzaladı.

Törenin ardından Ayvalık Kabristan’ına geçen Kaymakam Yaman ve beraberindeki protokol üyeleri, Ayvalık Müftülüğü’nce hazırlanan Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından şehit kabirlerini ziyaret etti.

Şehitlikteki kabirlere karanfiller bırakıp, ruhları için dua eden Kaymakam Hasan Yaman ve protokol üyeleri daha sonra Ayvalık’ın Altınova Mahallesindeki şehitliğe gitti.