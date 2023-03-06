Ayvalık Belediye Tiyatrosu deprem felaketinin ardından afet bölgesinden Ayvalık’a gelen depremzede misafir çocuklar için Özgür Kuş isimli tiyatro oyununu hazırlayıp, sundu.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu deprem felaketinin ardından afet bölgesinden Ayvalık’a gelen depremzede misafir çocuklar için Özgür Kuş isimli tiyatro oyununu hazırlayıp, sundu.

Çocuklarınfarkındalıklarını geliştirecek, gelişimlerine katkı sunacak, ifadelerini geliştirmelerini kolaylaştıracak müziğin ve dansın iyileştiren yönünün kullandığı, alanında uzman kişiler tarafından kaleme alınıp düzenlenen "Özgür Kuş bir farkındalık hikayesi" adlı çocuk oyunu ülkemizin içinden geçtiği bu yıpratıcı ve zor günlerde ilçemizde kalan deprem bölgesinden gelen çocuklar ve aileler için yine çocuk psikologları tarafından onaylandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Yaşadıkları ortamdan, okullarından ve arkadaşlarından uzakta olan çocuklarımıza huzurlu bir ortam oluşturmak, onların mutsuzluklarını az da olsa unutturmak amacıyla, onların yüreklerine ruhlarına uygun belediye tiyatromuzun hazırladığı çocuk oyununda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Kerem Muslugil tarafından kaleme alınan çocuk oyununu Mana Uygur yönetti.Dedesi Nejat Uygur’un isminin verildiği sahnede, oyun yönetmenin kendisi için ayrı mutluluk olduğunu dile getiren Mana Uygur, oyun üzerine uzunca bir zaman detaylıca çalıştıklarını ifade etti. Oyunun müziklerini Ahmet Ali Arslan yaparken, dekor tasarımında ve uygulamasında akademisyen Figen Akbulak çalıştı. Kostümlerini Aygen Köse hazırladığı oyunun başrolünde son zamanlarda “Bir Rüzgar Eser” şarkısıyla bilinen Gizem Dalgıç rol aldı.

Çocuk oyunu olmasına rağmen tüm oyuncuların deneyimli olduğuna dikkati çeken Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak; “Yetişkine hata yapma lüksümüz var ama çocukların hayal dünyasına asla hata yapamayız, en deneyimli arkadaşlarımızla çalışmaya özen gösterdik, önceden başlayan proje ülkemizdeki deprem felaketinden sonra hızlandırıldı ve 22 gün gece gündüz çalışılarak deprem bölgesinden gelen çocuklar için hazırlayıp, sergiledik” dedi.