Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin turizm alanında dünyanın cazibe merkezi Cunda Adası’nın ünlü restoran işletmecisi “Bay Nihat” lakaplı Ahmet Nihat Bekit, son yolculuğuna sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurlandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin turizm alanında dünyanın cazibe merkezi Cunda Adası’nın ünlü restoran işletmecisi “Bay Nihat” lakaplı Ahmet Nihat Bekit, son yolculuğuna sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ayvalık’ın en önemli gurmelerinden biri olarak kabul edilen 89 yaşındaki Ahmet Nihat Bekit, rahatsızlanarak 45 gün önce Bursa’da özel bir hastaneye yatırılmış ve birkaç gün önce taburcu olarak Ayvalık’a getirilmişti. Yeniden rahatsızlanarak bir kez daha Bursa’daki özel hastaneye götürülen iki yetişkin çocuk babası Bekit, hastanede yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1978 yılından bu yana Cunda Adası’nda hizmet verdiği restorantında, Ayvalık’a has damak tadlarını Türkiye ve dünyanın dört bir yanından ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunan Bay Nihat’ın yaşamını yitirmesi büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Ahmet Nihat Bekit’in cenazesi; Cunda Adası’ndaki Hamidiye Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Ayvalık Kabristan’ında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ahmet Nihat Bekit’in cenazesinde; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfezi Koordinatörü Kazım Arslan, Ayvalık eski Belediye Başkanı Rahmi Gençer, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce vatandaş hazır bulundu.