Balıkesir’in Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Furkan Demirbaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilciliğine yönelik nazik bir ziyarette bulundu.

Balıkesir’in Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Furkan Demirbaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilciliğine yönelik nazik bir ziyarette bulundu.

Vakfın Ayvalık temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ve vakıf üyesi gazilerin konuk severliğiyle karşılanan Başsavcı Demirbaş, gazilerin ve şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu da genç Başsavcı Muhamet Furkan Demirbaş’ın kendilerine yönelik gerçekleştirdiği nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Devletimizin tüm bürokratlarının biz gazileri unutmayarak ziyaret etmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Sayın Başsavcımız da bu nezaketiyle bizleri unutmadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.