Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanlık seçimi gerçekleşti. ATO binası toplantı salonunda yapılan seçimde, oyların tamamını alan genç işadamı Mustafa Kürlek kazandı.

Balıkesir’de Ayvalıklı genç girişimci işadamlarını temsil edecek olan Mustafa Kürlek, seçimlerin ardından odaya kayıtlı genç işadamları tarafından kendisine gösterilen büyük teveccühe teşekkür etti.

Ayvalık’ın ticari potansiyelinin üst seviyelerde seyrettiğine işaret eden ATO Genç Girişimciler Kurulu’nun yeni Başkanı Kürlek, “Amacımız; genç ekibimiz ile birlikte Ayvalık için faydalı projeler geliştirerek, bu projeleri hayata geçirmektir. Bu uğurda da arkadaşlarımla hep beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Öte yandan, dört kuşaktan bu yana ilçede zeytincilik sektöründe faaliyet gösteren köklü bir ailenin son kuşak temsilcisi ve Ayvalık zeytinyağını sadece Türkiye’de değil, gerçekleştirdiği ihracatlarla dünyaya taşımasıyla öne çıkan Mustafa Kürlek’in ATO Genç Girişimciler Kurucu Başkanlığı’na seçilmesi zeytincilik sektörünce de takdirle karşılandı.