Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün "BGEP Derste Akademisyen Var" projesi hayata geçirildi.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen etkinliğe, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ali Solunoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Dülgaroğlu, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, okul müdürleri, birçok okuldan öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Proje çerçevesinde, Doç. Dr. Ali Solunoğlu, Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanı öğrencilerine "Gastronomi ve Sokak Lezzetleri", Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Dülgaroğlu ise, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı öğrencilerine "Turizm Pazarlaması" derslerini anlattı.

Ders anlatımı sonrası Ayvalık ilçesindeki tüm liselerin 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik fakültenin ve fakülte bölümlerinden "Turizm İşletmeciliği" ile "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" bölümlerinin tanıtımı yapıldı.

Yapılan tanıtım da bir konuşma yapan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, "Fakültemiz gün geçtikçe marka değerine değer katmaya devam ediyor. Modern eğitimin yanında bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için de çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bunun için bizler de bölgedeki tüm eğitim projelerine önem veriyoruz. Bu proje çerçevesinde bölgedeki öğrencilere fakültemizi ve bölümlerimizi tanıtma fırsatı yakaladık, bunlara devam edeceğiz. Umarım bundan sonraki süreçte Türkiye’nin dört bir tarafından fakültemize gelen öğrenci sayımıza bölgeden daha çok öğrenci çekeriz." dedi.

“Derste Akademisyen Var” projesinin 2. gününde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler fakültesinden Doç. Dr. Volkan Özbek, Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım ve Öğr. Gör. Fatih Çolakoğlu, Büro Yönetimi ile Muhasebe ve Finansman alanı öğrencileriyle sınıfta bir araya geldi.

Ders anlatımının ardından öğretim üyeleri tarafından Ayvalık’taki ortaöğretim 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik fakülte ve bölüm tanım semineri düzenlendi.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, projeye destek sağlayan öğretim üyeleriyle, katılımcı öğrencilere teşekkür etti.