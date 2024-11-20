Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollar ile geçmek isteyen 8 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM birimi görevlilerince Ayvalık ilçesinde yapılan çalışmada; kıyı şeridini kullanarak illegal geçiş yapmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı. 2 aracın siciline şerh konularak yediemin otoparka çekildi, suç geliri olarak değerlendirilen 18 bin TL paraya el konuldu. Olayla ilgili kaçak geçişi organize eden İ.A.(39) ve M.D (27) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: iha