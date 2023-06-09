Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 56 göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6), Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 56 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Kuzey Ege Kısım Komutanlığı’na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Kurtarılan göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.