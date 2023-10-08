Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık’tan bir lastik botla açılan 43 düzensiz göçmen, Ege Denizi’nde Sahil Güvenlik tarafından fark edildi. Hemen harekete geçerek, bölgeye KB-40 botunu gönderen Sahil Güvenlik ekipleri botu durdurarak göçmenleri ele geçirdi.

Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

43 göçmen daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.