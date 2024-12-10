Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, acil yapılması gereken yolları belirleyerek 4 kırsal mahalleye 4 bin metrekare kilit taşı döşedi.

Hacıveliler, Bulutçeşme, Tıfıllar ve Akçapınar mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla cadde ve sokaklar yeni bir görünüme kavuşturuldu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kırsal mahallelerde yaptıkları tespitlerin sonucunda acil ihtiyaçlı bölgelerin belirlendiğini ve ivedilikle çalışmalara başladıklarını söyledi.

Başkan Mesut Ergin, “Hacıveliler’de, ana arter yol döşeme işlemi için 1200 metrekare, Bulutçeşme’de eski okul bahçesindeki çalışmalar için yine 1200 metrekare, Tıfıllar’da köy meydanı ve okul bahçesinde 800 metrekare ve Akçapınar Mahallesi’nde de yol döşeme işlemi olarak 800 metrekare kilit taşı döşendi. Dört kırsal mahallemize toplam 4 bin metrekare kilit taşı döşendi. Dört mahallemiz de kısa süre içinde cadde ve sokaklarıyla yeni bir görünüme kavuşturuldu. Hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. İhtiyaçlı bölgelerdeki çalışmalar bir program dahilinde devam ediyor” diye konuştu.