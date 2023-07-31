Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin deniz üzerinde hareket halinde olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik, hemen harekete geçerek bölgeye TCSG-61isimli gemisini gönderdi.

Göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, 32 düzensiz göçmeni ele geçirdi.

Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Göçmenler hakkında yasal işlemler sürüyor.