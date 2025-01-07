Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ta rutin devriye görevinde bulunan DEGAK-12 kara aracı 3 düzensiz göçmeni fark etti.
Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekibi Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen 3 göçmeni yakaladı.
Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenler yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi’ne gönderildi.
Kaynak: iha