BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 16 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, narkotik madde ticareti suçundan 16 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.S. isimli şahsı başarılı bir operasyonla yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulaması yapılan S.S., Ayvalık Adliyesi’ndeki işlemleri sonrası polis ekipleri nezaretinde cezaevine teslim edildi.