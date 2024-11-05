Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 12’si çocuk toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi.

Hemen görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak, içerisindeki göçmenler ele geçirildi.

Yakalan göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapılmasının ardından, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.