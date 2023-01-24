Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki işçiler, hastalıkla boğuşan bir bebeğin tedavisi için kendi aralarında topladıkları paralarla yüreklerde taht kurdular.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki işçiler, hastalıkla boğuşan bir bebeğin tedavisi için kendi aralarında topladıkları paralarla yüreklerde taht kurdular.

Ayvalık’ta, SMA hastası olan 6 aylık Umut bebeğe, Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki temizlik işçilerinden örnek bir destek geldi. Alın terleriyle çalışıp her kuruşunu hak ettikleri maaşlarından Umut bebeğe nefes olmaya çalışan temizlik işçileri bununla da yetinmeyerek, minik bebek için gerekli 35 milyon bedelindeki ilacın temin edileceği güne kadar da bu desteği her ay yapacaklarını açıkladılar.

Kendi aralarında topladıkları yaklaşık 3 bin 500 lirayı kalp yetmezliği nedeniyle part-time çalışarak evinin geçimini sağlamaya çalışan Umut bebeğin babası Abdullah Dursun’a teslim eden temizlik işçilerinin bu anlamlı hareketi, ilçede 7’den 77’ye herkes tarafından takdirle karşılandı.

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işçilerden Mustafa Akkuzu, Umut bebeğin durumundan bir sosyal medya paylaşımı ile haberdar olduklarını belirterek, “Bir anda Umut bebeğin rahatsızlığının kendi evlatlarımızın da başına gelebileceğini düşünerek bu durumdan çok etkilendik. Hemen harekete geçtik ve kendi aramızda o an için herkes karınca kararınca para topladık. aramızda var olan evine ekmek götürmekte bile zorlanan işçi arkadaşlarımız bile ceplerinden çıkardıkları paraları ortaya koydu. 3 bin 500 lira kadar bir para topladık. Hatta kendi alığımız karar gereğince de Umut bebek için gerekli olan ilaç tedavisinin parası toplanıncaya kadar da biz her ay aynı şekilde kendi aramızda toplayacağımız paraları Umut bebeğe ulaştırmayı sürdüreceğiz” dedi.

İşçilerden Hakan Teşi ile Doğan Aygören de, Umut bebeğe küçük de olsa bir nefes olabilmek için herkesin ellerini taşın altına sokmaları yönünde çağrıda bulundu.

SMA hastası Umut bebeğin babası Abdullah Dursun da belediye temizlik işçilerinin, biricik evladı Umut bebek için yapmış oldukları davranışın son derece anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Bu arkadaşlarımız zor koşullarda çalışıp, ay sonunda aldıkları belirli maaşlardan, kendi çoluk-çocuklarının rızkından keserek Umut bebeğimiz için seferber oldular. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Yüzde 50 kalp yetmezliği rahatsızlığının yanı sıra evladının hastalığının tedavisi için 35 milyonluk ilaca ait paranın temin edilmesi için Balıkesir Valiliği’nin izniyle başlatılan kampanya nedeniyle, bir pide-lahmacun restoranında yarı zamanlı çalışmak zorunda olduğunu kaydeden Dursun, şu an 35 milyon lira olan ilacın döviz yükseldikçe fiyatının arttığına da dikkat çekerek, hayırseverleri Umut bebeğe umut olmaya davet etti.