Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 şiddetindeki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden zarar gören 10 kentteki vatandaşlar için Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde milli eğitim camiası tam anlamıyla kenetlendi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 şiddetindeki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden zarar gören 10 kentteki vatandaşlar için Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde milli eğitim camiası tam anlamıyla kenetlendi.

Ayvalık’ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Abdullah Tayyip Olçok, Cunda, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile MEB bünyesindeki Ayvalık Öğretmenevi; depremden olumsuz etkilenen afetzedeler için kullanılmayıp, atıl durumdaki okul sıralarından sobaların yanı sıra binlerce kumanya ve ihtiyacın teminleriyle adeta tek yürek oldu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Türkiye’ye başsağlığı dileyerek, “Deprem bölgesindeki ailelerimize de geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz. Bizler de Ayvalık’ta milli eğitim camiası olarak öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, tüm kadrolarımızla elimizden geldiği kadar, bakanlığımızın talimatıyla depremin yaşandığı ilk andan itibaren neler yapabileceğimize ilişkin adeta büyük bir seferberlik ilan ettik. Bizlere insani yardım malzemelerini ulaştırdılar. Bizler de kaymakamlığımızın koordinesiyle, Sayın Valimizin talimatlarıyla bölgeye ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özellikle yiyecek ve içecek bölümü olan meslek liselerinde depremzedeler için kumanya ve gıda malzemeleri üreterek yine öğrencilerin katkılarıyla afet bölgesine ulaştırmaya çalıştıklarını kaydeden Müdür Bahadır, “Bunun yanı sıra Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde, bakanlığımızın ve il milli eğitim müdürlüğümüzün talimatlarıyla atıl durumdaki sıralar ve atık malzemelerden depremzedelerin ısınabilmeleri için çadırlara uygun sobalar üreterek bölgeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 10 soba imal ettik ve 24 saat usulüyle öğretmen ve öğrencilerimizle gece yarısına kadar çalışarak bu sobaların sayısını arttırmaya çabalıyoruz. Pandemi döneminde de mesleki eğitimlerin bu süreçte ne kadar önemli olduğunu tecrübe etmiştik. Dezenfektan, maske ve insani yardım malzemelerinin üretimine meslek liselerimiz çok hızlı bir şekilde destek olmuştu ülkemize. Bugün yine büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Bu felaketle de ekmek üretiminden, gıda malzemesine, yine ısınma araçlarından, battaniye üretimine kadar hızlı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir tempoyla çalışmalarımız sürüyor. Tüm bunların dışında ise, konaklama konusunda da ihtiyaç olduğu an, öğretmenevimiz, Cunda Uygulama Otelimiz ve pansiyonlarımız hazır hale getirildi” diye konuştu.