Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri adliye bölgesinde, engelli bireylerin yararlandığı oyun alanın da bulunduğu parkı yeniledi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri adliye bölgesinde, engelli bireylerin yararlandığı oyun alanın da bulunduğu parkı yeniledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile birlikte teknik ekibin yerinde incelediği çalışmaların sonunda, iki bin metre karelik park alanına engelsiz oyun grubunun yanı sıra tüm alana çim serildi ve otomatik sulama sistemi kuruldu. Bölgenin yeşil dokuya kazandırılması için park alanına ayrıca servi, alev ağacı, palmiye ve çınar ağaçlarının dikimi gerçekleştirildi.

Ayvalık Adliyesi karşısındaki Aksoy Caddesi 5. Sokak’ta yer alan parkın yanı sıra Çamlık’tan Sarımsaklı’ya, Altınova’dan Kazım Karabekir Mahallesi’ne kadar uzanan bölgede yedi yeni park yapıldığını ve üçünün de tepeden tırnağa yenilendiğini belirten Başkan Ergin, pandemi döneminde yaşamını yitiren rahmetli muhtar Yener Koşvar adına 150 Evler Mahallesi’nde bir parkın da daha açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve geldikten sonra sürdürülen çalışmalar dahilinde, uygun parseller bulunduğunda Ayvalık’ın her semtine, park ve oyun alanları kazandırmaya devam edeceklerini hatırlattı. Başkan Ergin, “Kamuya ait ister bir dönüm ister 500 metrekarelik bir alan olsun; çocukların oynayacağı, büyüklerin nefes alıp gezip dolaşacağı yeşil alanlar haline getiriyoruz. Parkların peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine açıyoruz” dedi.

Oyun grubu, spor aletleri ve çevre düzenlemeleriyle 7’den 70’e herkesin yararlanacağı alanlar oluşturduklarını ifade eden Başkan Ergin, “Çocuk oyun alanı, spor aletleri, banklar, çöp kutuları, mevsimlik çiçekler, herkesin emeğine sağlık. Biz parkları yapıp mahalle sakinlerine teslim ediyoruz, koruyup, sahip çıkacaklarını düşünüyoruz” diye konuştu.