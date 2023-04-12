İtalya’nın Garda Gölü’nde gerçekleşen Techno 293 Avrupa Şampiyonası’nda Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in destekleriyle hayata geçen Belediye Arka Deniz Plajı’nda yer alan Cunda Windsörf Okulu’ndan beş genç sörfçü Avrupa’nın zirvesi için yarışıyor.

U-13 yaş grubunda ülkemizi, ay yıldızlı formamızı Eşref Jale, Mert Toygar ve Toprak Doğan, U-17 yaş gurubunda Nurhayat Güven ile Orhan Emre Kandemir’e temsil edecek.

Yarışmaya katılan Milli Sporculara Milli Takım ve Cunda Windsörf Okulu Antrenörü Buğra Kandiş eşlik ediyor.

Yarışlara katılmadan önce Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile bir araya gelen Milli Sörfçüler uluslararası alanda Türkiye’nin ve Ayvalık’ın ismini en iyi noktalara ulaştırmak için yarışıyor. Bu anlamda büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Başkan Mesut Ergin; “Göreve geldiğimizde kentimize kazandırdığımız Cunda Arka Deniz Plajı’nda kurulmasına destek verdiğimiz Cunda Windsörf Okulu’nun beş genç öğrencisi çok önemli bir başarı elde ettiler ve Ay Yıldızlı bayrağımızı temsil hakkı kazandılar. Türkiye Yelken Federasyonu ile kentimize kazandırdığımız yelken ve sörf yarışlarıyla daha çok gencimizi bu sporlara teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayvalık’ta pek çok gencin yetiştiği iki rüzgar sörfü okulunun açılmasının bu başarıdaki payı büyük. Türk sporuna ve Ayvalık’ta spora, turizme katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.