Balıkesir’in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni satın aldıkları 500 adet çöp konteynerinin cadde ve sokaklara yerleştirilmeye başlandığını, eski olanların ise yenileriyle değiştirildiğini söyledi. Başkan Mesut Ergin, daha temiz ve modern bir kent için ana caddelerdeki eski konteynerlerin kaldırılarak yenileriyle değiştirileceğini belirtti.

Merkezde ve mahallelerde ihtiyacı olan yerlere yeni satın alınan 500 adet konteynerlerin dağıtımına hızlı bir şekilde başladıklarını ve ekiplerin titiz bir çalışma sergilediğini hatırlatan Başkan Mesut Ergin, “Temizlik işleri müdürlüğümüzün çevre kirliliğini önlemek ve hijyenik koşullarını artırma konusunda hayata geçireceği “Tertemiz Ayvalık Eylem Planı” çalışmalarında, zabıta müdürlüğümüz de önemli yaptırımları uygulamaya hazırlanıyor. Bu konuda Ayvalıklı değerli vatandaşlarımızdan büyük bir destek ve katkı bekliyoruz. Daha temiz Ayvalık, evimiz kadar temiz bir Ayvalık oluşturmak için hep birlikte el ele veriyoruz” diye konuştu.