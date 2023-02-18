Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ziraat Odası olağan genel kurulu yapıldı. Ziraat Odası binasında gerçekleşen olağan genel kurul toplantısına oda üyelerinin ilgisi yoğun oldu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ziraat Odası olağan genel kurulu yapıldı. Ziraat Odası binasında gerçekleşen olağan genel kurul toplantısına oda üyelerinin ilgisi yoğun oldu.

Divan başkanlığına Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez’in getirildiği genel kurul toplantısında divan kâtipliklerini ise Havran Ziraat Odası Başkanı Adem Yakut, Gönen Ziraat Odası Başkanı Kemal Arpacı ve Ramazan Seller üstlendi.

Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan okunmasının ardından olağan genel kuruş toplantısına ait günden maddelerinin değerlendirilerek karara bağlandığı toplantıda konuşan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, “Geçtiğimiz 4 yıllık çalışmalarımızın ve gelecek 4 senenin değerlendirileceği, meclis ve yönetim kurulumuzun seçimlerinin gerçekleştirileceği olağan genel kurul toplantısına katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi sürecinin etkileri halen devam etmekteyken, 13 gün önce 6 Şubat gecesinde meydana gelen ve 11 kentimizi adeta yerle bir eden asrın felaketi olarak nitelediğimiz iki büyük deprem nedeniyle maalesef çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu vesileyle her iki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Her şart altında üretmeye devam eden çiftçilerimiz adına bugün gerçekleştireceğimiz genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diler saygılarımı sunarım” dedi.

Başkan Baysal’ın konuşmasının oda yönetiminin önümüzdeki 4 yılına yön verecek yeni yönetim kurulunun seçimleri gerçekleştirildi.

Hasan Baysal’ın öncülüğündeki tek liste ile yapılan seçimlerde Ayvalık Ziraat Odası’nın yeni yönetim kurulu; Hasan Baysal’ın yanı sıra Veysel Karaman, Mahmut Oral, Mete Altan, Uğur Çaycılar, Ali Sevindik ve Ramazan Seller isimlerinden oluştu.

Ayvalık Ziraat Odası Meclis listesi ise Ersan Adli, Önder Gökaşan, Mehmet İvgin, Hakan Nazlı, Saim Çakırca, Mehmet Terzioğulları, Tolga Akman, Veli Kobacık, Turgay Demirlenk, Hüseyin Ergin, Murat Baygın ve Turhan Baran olarak belirlendi.