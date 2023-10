Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl 18. si düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’nin ikinci gününde, geleneksel zeytin hasatı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 18. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’nde dahilinde düzenlenen geleneksel zeytin hasatı, Cunda Adası’nda Fora Glomping zeytin bahçesinde yapıldı.

Etkinliğe; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nun yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Binbaşı Emrah Kadir Çakır, Balıkesir İl Tarım Müdürü Erkan Alkan, Balıkesir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Ali Aşuk, daire amirleri, sektör temsilcileri ve çiftçiler de katıldı.

“Ayvalık markasına sahip çıkalım”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de yaptığı konuşmada, Ayvalık zeytinyağının adeta bağımlılık yaptığını dile getirerek, “Ayvalık markası ve zeytinyağını daha da etkin biçimde hatırlatmak ve bu yolla kalitesini ve tüketimini artırmaya yönelik katkıda bulunmak amacıyla bu yıl da 18. kez Zeytin Hasat Festivali’nde bir araya gelindiğini vurguladı.

Başkan Ergin, “Ayvalığımızda mübadeleden önce de ve sonrasında da topraklarımızda zeytin ağacımız, zeytinimiz ve zeytinyağımız her zaman var olmuştur. Zeytin ağacımız, zeytinimiz ve zeytinyağımız nesillerden nesillere aktarılan çok önemli bir kültür mirasıdır. Atalarımızdan bize emanet edilen bu kültürel mirası aldığımız gibi, gelecekteki kuşaklara da öyle teslim edeceğiz. Şunu çok iyi bilmek gerekiyor; Ayvalık geçmişini zeytine borçludur. Geleceğe bırakacağı en büyük miras da yine zeytin ağacı zeytinyağı ve zeytindir. Zeytinyağımız Ayvalık mutfağında her zaman boş köşede değil midir? Çocukluk yıllarımızı şöyle bir hatırlayalım; aramızda hemen birçoğunuz hatırlar, ben de çok iyi hatırlıyorum dün gibi, her evin girişinde hayat altında mutlaka bir zeytinyağı küpü bulunuyordu. O küpten yayılan zeytinyağı kokusu bizim çocukluğumuzun kokusudur, o koku hala burnumda tütüyor. Zeytinyağı sadece koku değil, bir hayatın, bir kültürün sembolü değil midir? O nedenledir ki; zeytinliklerimizi çeşitli bahanelerle, gerek maden, gerek elektrik enerji hatları için, gerekse mermer ocakları açmak amacıyla, fırsat buldukça çıkarılan yönetmeliklerle yok edilmesine el birliğiyle karşı çıkıyoruz, sessiz kalmıyoruz, tepkimizi her şartta, her durumda gösteriyoruz. Bu kentte yaşayan, ticaretle, turizmle uğraşan, ekmeğini, Ayvalık markasını kullanarak kazanan, Ayvalık adı altında gelir elde eden, yüzlerce insana iş kapısı sağlayan, otellerimiz, pansiyonlarımız, lokantalarımız, restoranlarımız hep var oldu, bundan böyle de var olmaya devam edecek. O nedenledir ki; Ayvalık markasının kalitesine gölge düşmemesi için çabalayalım, Ayvalık markasına sahip çıkalım, çıkmayanları uyaralım, el birliğiyle bir adım daha zirveye hep birlikte yürüyelim” diye konuştu.

“Katledilen zeytin bahçelerinde beton binalar içerisinde oturanlar, ‘Zeytinime Dokunma’ diye eylemler yapıyorlar”

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da yaptığı konuşmada, 18. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali gibi etkinliklerin; üreticilerin, emekçilerin ve sanayicilerin hak ettikleri kazançları sağlayabilmesi için artarak sürmesi gerektiğini kaydederek, “Bu konuda elbette eksiklikler ve sorunlar var. Ama devletimiz ve hükümetimiz daima üreticinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Zeytin gerçekten de Ayvalık ve Körfez Bölgemiz için son derece katma değer oluşturan bir tarım ürünü. Ama maalesef bizim zeytinliklerimiz bir baskı altında. Şu çelişkiyi hep beraber görüyoruz. Katledilen zeytin bahçelerinde beton binalar içerisinde oturanlar, ‘zeytinime dokunma’ diye eylemler yapıyorlar. Bu durumu da kamuoyunun ve sizlerin vicdanına bırakıyorum” diye konuştu.

“Balıkesir olarak, her yıl değişkenlik gösterse de maksimum 40 bin ton üretimimizle ön saflardayız”

Törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da, festivallerin önemine işaret ederek, “Bu tip etkinlikler gerçekten çok önemli. Bugün de 18. düzenlenen festivalle bölgemizin en önemli marka değeri zeytinimizi; ulusal ve uluslararası değerine katkı sağlamak adına buradayız.” dedi.

Balıkesir’deki görevine başlamasından bu yana geçen iki aylık süreçte zeytin hasat etkinliklerine katıldığını anlatan Vali Ustaoğlu, “Böylelikle zeytinin, bölgemiz ekonomisi açısından ne kadar kıymetli olduğunu görmüş oldum. Zeytin ve zeytinyağı açısından dünyanın en önemli beş ülkesi arasındayız. Balıkesir olarak, her yıl değişkenlik gösterse de maksimum 40 bin ton üretimimizle ön saflardayız. İşte bu etkinlikler bizim bölgemizin en önemli değeri olan bu ürünün tanıtılmasında ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin arttırılmasında da ayrı bir yer tutuyor. Ayvalık zeytinyağı gerçekten bilinirliği ve tanınırlığı belli bir düzeyde ama tabiî ki uluslararası düzeyde bu daha çok önem arz ediyor. Özellikle katma değer işlenmiş ürünlerle biz piyasa çıkarsak, bunun çok daha anlamlı olacağını özellikle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan için hasat önce dua edildi. Protokol daha sonra zeytin hasadını yaptı. Toplanan zeytinlerde sıkılan yağların tadına bakıldı.