Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 13-14-15 Ocak 2023 tarihlerinde, Cunda Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilecek olan Ayvalık Vizyonu Çalıştayı’na katkı koymak isteyenler için; kayıt, katılım ve son başvuru tarihinin 31 Aralık 2022 olduğu hatırlatıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 13-14-15 Ocak 2023 tarihlerinde, Cunda Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilecek olan Ayvalık Vizyonu Çalıştayı’na katkı koymak isteyenler için; kayıt, katılım ve son başvuru tarihinin 31 Aralık 2022 olduğu hatırlatıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Fikri, projesi, iddiası ve pozitif enerjisi olan herkesi Çalıştay’a davet ediyorum. Başvurular için son iki günümüz kaldı,” diyerek çalıştaya katkı koymak isteyenlere çağrıda bulundu.

Başkan Ergin, çalıştay sonucunda ortak sonuç, çözüm ve öneri raporlarının ortaya çıkmasıyla birlikte 2023 yılının turizm hedeflerine de yön verilecek bir değerlendirmenin paylaşılacağını söyledi. Ergin, çalıştayın danışma, bilim ve organizasyon kurullarında birbirinden değerli isimlerin yer alacağını hatırlattı.

Ayvalık için ’Hep Birlikte Dört Mevsim Turizm’ sloganıyla yapılacak olan çalıştayın, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği ortaklığında yürütüleceğine değinen Başkan Ergin, “Yeni yılın ilk haftasında oturumlardaki konuşmacılar, ortak akıl toplantılarına katkı verecek isimler, kesin program ve davetiyeler belirlenip kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

Çalıştayda ’Kent ve Yaşam Kültürü’, ’Turizm ve Sürdürülebilirlik’, ’Doğal ve Kültürel Miras’ ve ’Gastronomi, Ölmez Ağaç ve Ayvalık Mutfağı’ konuları masaya yatırılacağı, dileyenlerin daha detaylı bilgiyi; 0552 053 5479- 444 10 66 numaralı telefonlardan alabileceği belirtildi.