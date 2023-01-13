Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) tarafından düzenlenen “Ayvalık Vizyonu Çalıştayı” başladı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) tarafından düzenlenen “Ayvalık Vizyonu Çalıştayı” başladı.

3 gün sürecek olan çalıştay; BAÜ Ayvalık Meslek Yüksekokulu Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayhan Gökdeniz’in sunumuyla başladı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birol Şahin, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, AYTUGEB yöneticileri ve siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra akademisyenlerin katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin çalıştaya destek verenlere teşekkür etti.

Çalıştay için geçen yıl Kasım ayından başlayıp, düzenli aralıklarla toplantılar yaparak bugüne hazırlandıklarını dile getiren Başkan Ergin, “Çalıştayımızda dört başlıkta ’Kent ve Yaşam Kültürü’, ’Turizm ve Sürdürülebilirlik’, ’Doğal ve Kültürel Miras’ ve ’Gastronomi, Ölmez Ağaç ve Ayvalık Mutfağı’ konularını masaya yatıracağız” dedi.

Çalıştaya katkı vermek isteyenlere yönelik olarak Aralık ayında yapılan duyurunun ardından çok sayıda başvuru aldıklarını belirten Başkan Ergin, “12 farklı üniversiteden, farklı anabilim dallarından oluşan 21 kişilik bilim kurulunun; başvuru yapan 64 çalışmayı değerlendirdiğini ve bu bildirilerden 26’sının sunulacağı çalıştayda, Ortak Akıl masalarında yer almak isteyen katılımcıların sayısının da 120’nin üzerinde olduğunu vurguladı.

Ayvalık’ın, turizm kenti olduğu kadar aynı zamanda zeytin ve zeytinyağı memleketi olduğunu ifade eden Başkan Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü; “Ülkemizde en değerli zeytinlerin dolayısıyla zeytinyağının çıktığı bölge burasıdır. Ayvalık’a turizm amaçlı gelen hemen hemen herkes, dönerken bu ürünlerimizden kendileri ve arkadaşları için götürmektedir. Bu da yine turizm sayesindedir. Turizm, 50-55 sektörden girdi alıp, girdi vermektedir. Bu veri; bilimsel anlamda da ispatlanmıştır. Ayrıca, turizm yöresel ekonomide katma değer oluşturup, bölgesel istihdama da çok büyük katkı sunmaktadır. Bu ve buna benzer nedenlerle Ayvalık’ta turizmi öncelememiz gerekmektedir. Ayvalık, tam bu noktada yol ayrımındadır. Ayvalık’ta turizmi nasıl büyütebiliriz ve dış turizme nasıl açabiliriz. Tabi ki bu büyümeyi ‘koruyarak kullanma’ ya da moda tabirle ‘sürdürülebilir kalkınma’ ve ‘sürdürülebilir turizm’ çerçevesinde yapmamız gerekmektedir. Bu çalıştaydan beklediğimiz en temel çıktı ve sonuç bence budur. Ayvalık ilçemiz 2007 yılı Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre; gelişmişlik endeksleri sıralamasında; 872 ilçe arasında 64’üncü, Balıkesir’in toplam 19 ilçesi arasında da Balıkesir Merkez ve Bandırma ilçelerinden sonra 3’üncü sıradadır. Aynı araştırmada; Balıkesir ili ‘İktisadi Faaliyet Kolları’ sıralamasında turizm sektörü yüzde 51.71 ile 7’inci sıradadır. Bununla birlikte Balıkesir kıyı bölgelerinde bulunan mavi bayraklı plaj sayısı 19’dur. Bölgeyle ilgili bir bilimsel çalışmaya göre; Ayvalık’ta; Sektörler liginde ‘Turizm ve Turizme Bağlı Alt Sektörler’ 2000 yılında yüzde 52 iken, bu oran 2010 yılında yüzde 63’e çıkmıştır. Bu oranı bugün ölçsek sanırım yüzde 80-85 oranında olacaktır. Yani Ayvalık’ın önü de arkası da sağı da solu da turizmdir. Bu turizmi nasıl büyüteceğimizin cevabı da, bu çalıştaydan çıkacaktır. Buna inanıyorum” diye konuştu.

Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ise, Türkiye’nin en önemli destinasyonlarından biri olan Ayvalık’ın turizm alanında gelişimini sürdürüp, istediği noktaya yükselmesi için böylesi önemli bir çalıştayın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kentin diğer milletvekillerinin ortak değerlerinin Balıkesir olduğunun altını çizen Akın, “Bakıldığında; Ayvalık çok güzel ve büyük bir destinasyon. Tarih var. Kültür var, turizm var. Gastronomi var. Baktığınız zaman hakikaten Türkiye genelinde ki; Bodrum, Çeşme gibi turizm merkezlerinin yanında inanın Ayvalık bir adım önde olacak. Çünkü Ayvalık’ın, her noktasıyla anlatacağı çok şey var.” diye konuştu.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da yaptığı konuşmada, Ayvalık’ın turizminde konaklama sayısının arttırılabilmesinin önemine işaret etti.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan çalıştayın ilk oturumunda; Dünya Kardeş Şehirleri Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, XPD Otel Danışmanlığı Başkanı Otelci Cem Kınay, NAR Gourmet Yön. Kur. Üyesi Yemek Sanatları Merkezi Başkanı Vedat Başaran, Tourstalia GM İstanbul Melih Yetiş, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Prof. Dr. Volkan Altıntaş ile Çokgezen Gurme Akif Budak konuşmacı olarak katıldı.