Balıkesir’in Ayvalık ilçesiyle Edremit Körfezi’nde kuvvetli fırtına etkili oluyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesiyle Edremit Körfezi’nde kuvvetli fırtına etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 0 ile 6 derece arasında değiştiği Ayvalık’ta, Kuzey ve Kuzey batı yönünden 75 ile 100 kilometre hızla esen fırtına, ilçede kıyıya bağlı küçük balıkçı teknelerinin batmasına neden oldu. Kuvvetli fırtına nedeniyle ilçede bazı ağaçların devrildiği bilgisine ulaşılırken, meteoroloji ise gece saatlerinde etkisini arttırabilecek fırtına nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi konularında vatandaşları uyardı. Fırtınanın hafta başında da etkili olması bekleniyor.