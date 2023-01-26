Ayvalık Belediyesi 150 Evler Mahallesi’nde kapalı ve açık alanlarıyla toplam bin 66 metrekare üzerine inşa edilecek bir kreş ve konukevi projesini hayata geçiriyor.

Ayvalık Belediyesi 150 Evler Mahallesi’nde kapalı ve açık alanlarıyla toplam bin 66 metrekare üzerine inşa edilecek bir kreş ve konukevi projesini hayata geçiriyor.

Yapının ilk iki katında Kreş ve Gündüz Bakımevi, son iki katında da ilçeye gelen misafirlerin ağırlanacağı bir Konuk Evi bulunacak. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in göreve geldiğinde yaşama geçireceği projeler arasında yer alan ve kadınların çalışma hayatında daha çok yer alması ve ailelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği modern kreş projesi 150 Evler Mahallesi’nde hayata geçiyor.

Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimleri için her türlü imkânın sağlandığı, detaylı programların hazırlandığı kreş çok maksatlı tasarlandı. Binanın ilk 2 katında hizmet verecek kreş, çocuklarımızın vasıflı eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez olacak.

Projenin kreş bölümü toplam 479 metrekare olacak. İlgili yönetmeliklere uygun şekile göre projelendirilmiş olup, 18-36 ay uyku ve oyun odasından, ayrı ayrı olmak üzere 3-4 yaş, 4-5 yaş ve 5-6 yaş etkinlik, uyku ve oyun odalarına, yemekhane, revir, açık oyun ve etkinlik alanlarına, öğretmenler odası ve idari ofis bölümlerine kadar a’dan z’ye her şey düşünüldü.

Belediye Konuk Evi bölümü ise yemek alanlarından, sosyal alanlara, dinlenme ve toplanma alanlarına kadar her imkana sahip olacak.

Ayvalık’ı en güzel hizmetlerle buluşturmaya var gücüyle devam eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin;“Belediye Meclisimizce alınan karar ile Ayvalık’ımızı tam donanımlı bir Kreş ve Konuk Evi’ne kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.