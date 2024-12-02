Deniz ürünleri, mezeleri, gastronomisi, zeytinyağı ve zeytinyağlı yemekleriyle markalaşan Balıkesir’in Ayvalık ilçesi mutfağında yer alan, zeytinyağı, lor tatlısı, sakızlı kurabiye ve karadiken’in ardından Ayvalık Sepet/Kelle Peyniri de artık coğrafi işaretli. Ayvalık Belediyesi’nin yaptığı coğrafi işaret başvurusu onaylandı. Geçtiğimiz aylarda Ayvalık tostuna da geleneksel ürün adıyla tescil yapılmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda zeytinyağına alınan coğrafi işaretin ardından; lor tatlısı ve ardından sakızlı kurabiyenin de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret onayı almasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Böylelikle bu ürünlerimizle ilçemizin ticari hacmi daha da gelişecektir. Bu ürünlerimizle ilgili üretim alanları çoğalacaktır. Bu alanların çoğalmasıyla da istihdam açısından yeni iş kapıları açılacaktır. Ayvalık tescilli bu ürünlerimizin ihracat yolu da açılacak ve böylelikle şehrimize ekonomik anlamda ciddi katkılarının olabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.