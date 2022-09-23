Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçede devlet hastanesinin yetersizliği, bazı branşlarda doktor yokluğu ve özel hastanelerin bulunmayışı nedeniyle vatandaşların çaresizlik içinde kent dışında sağlık sorunlarına çözüm arayışı içinde olduklarını söyledi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçede devlet hastanesinin yetersizliği, bazı branşlarda doktor yokluğu ve özel hastanelerin bulunmayışı nedeniyle vatandaşların çaresizlik içinde kent dışında sağlık sorunlarına çözüm arayışı içinde olduklarını söyledi.

Sağlık sektörünün gelişmesi konusuna büyük önem veren ve Ayvalık’ta nüfusun her geçen gün artış kaydettiğini dile getiren Başkan Ergin, önümüzdeki süreçte daha çok sıkıntı yaşanmaması için özel hastane kurulması amacıyla 10 dönümlük bir arsanın hazır olduğunu duyurdu.

İmar planlarında sağlık alanı olarak belirlenen alanın Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde gelişmekte olan bir bölgede bulunduğunu belirten Mesut Ergin, “Ayvalık’ta sağlık sektörüne yatırım yapmak isteyenler bizim projemizi görmeden yatırım yapmasınlar. Planlanmasıyla, altyapısıyla her türlü yatırım olanaklarının sunulacağı on dönümlük arsada yapılacak olan özel hastane, sadece Ayvalıklılar için değil bize yakın olan ilçelerdeki vatandaşların da yararlanacağı bir kurum olacak” dedi.