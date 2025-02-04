Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine Dr. Saliha Baltacı Akgün atandı.

Dr. Ethem Ganigil’in Sarımsaklı’ya tayin olmasının ardından boşalan İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine Dr. Saliha Baltacı Akgün getirildi.

Ayvalık’taki görevine başlar başlamaz ilçenin sağlık sorunlarının çözümlenmesi için düğmeye basan Başkan Akgün, bir yandan da protokol ziyaretlerini gerçekleştirmeye başladı.

Aslen Balıkesirli olan 42 yaşındaki Dr. Saliha Baltacı Akgün; "Ayvalık halkına her zaman kapımız ve gönlümüz açıktır" dedi.

Dr. Akgün, Ayvalık’ta toplum sağlığı konusunda ekibiyle birlikte en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını da sözlerine ekledi.