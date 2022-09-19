Balıkesir’!in Ayvalık ilçesinde, Tarihi Kentler Birliği’nin 21’incisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Yarışmaya bu yıl 34 üye belediye, toplam 67 projeyle katıldı.

Balıkesir’!in Ayvalık ilçesinde, Tarihi Kentler Birliği’nin 21’incisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Yarışmaya bu yıl 34 üye belediye, toplam 67 projeyle katıldı.

Ayvalık Belediyesi Georgala (Yorgola) Hanı’nın restorasyonu ve Ayvalık Belediyesi “Hizmet Binası” olarak işlevlendirilmesi nedeniyle uygulama ödülüne değer görüldü. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tarihi dokusuyla UNESCO kalıcı listede yer almak için emin adımlarla çalışmaların yürütüldüğü bir döneme ödüle layık olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Ergin, “Tarihi binanın restorasyonunun tamamlanmasının ardından hizmet amaçlı kullanılmaya başlanılan binada konuk ettiğimiz yerli ve yabancı misafirlerin bulundukları ortamdan çok büyük keyif aldıklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ayrıca vatandaşların işlemlerini görmek için geldikleri binanın avlusunda sıralarını beklerken, yayınlarımızı okumaları, bulundukları tarihi binada, devlet hastanesi ve vergi dairesi olarak kullanıldığı dönemlere ait anılarını yaşamaları bizlere de duygulu anlar yaşatıyor. Ayvalık’ımıza çok yakışan bu tarihi binanın ödüle değer görülmesi bizleri çok büyük motive etti. Demek ki güzel işlere imza atıyoruz” dedi.

2001 yılından bu yana düzenlenen Koruma Özendirme Yarışması, TKB üyesi belediyelerin “kimlikli kent” kavramını güçlendirmesini, kentin hafıza mekânlarını geleceğe taşınmasını, atıl durumdaki yapıları restore ederek yeniden işlevlendirmesini ve yaşayan, canlı odaklara, kamusal alanlara dönüştürmesini destekliyor, teşvik ediyor. Tek yapı ölçeğinde onarımlar ile sokak, çarşı, mahalle gibi çok boyutlu yürütülen kentsel mirası koruma çalışmaları bu yarışma sayesinde tanıtılıyor, düzenlenen ödül töreniyle projeler sergileniyor ve ilgili kesimlerle paylaşılıyor.

7 Proje Ödülü, 7 Uygulama Ödülü, 8 Süreklilik Ödülü ve 9 Başarı Ödülünün verileceği tören ise Eylül sonunda İstanbul’da yapılacak olan TKB Meclis Toplantısında düzenlenecek.