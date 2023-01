Ayvalık Belediyesi 2023 yılında da yeni nesil bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Kent Otomasyon Sistemi dahilinde veritabanında bulunan E-imar programı, vatandaşların belediye hizmetlerine daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli bir şekilde yararlanmasını sağlıyor.

Vatandaşlar, her an her yerden belediyenin internet sitesi olan ayvalik.bel.tr üzerinden E-İmar Durumu sekmesinden arazilerinin imar planlarını sorgulayabiliyor.

Ayvalık Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Otomasyon Sistemi (KEOS), vatandaşların merak ettiği imar durum bilgisi başta olmak üzere birçok veriyi hızlı ve kolay elde etmesini sağlıyor.

Vatandaşın kullanımına açık olan ve belediye içi hizmetlerde kullanılan tüm uygulamalar, KEOS başlığı altında toplandı. KEOS veritabanına e-imar programı da eklenerek, vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli bir şekilde yararlanması sağlandı. Ayvalık Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nce başlatılan çalışmalar çerçevesinde kent genelindeki Uygulama İmar Planları e-imar sistemine yüklenerek, sorgulamaya açıldı.

Vatandaşlar ve teknik işlem yürüten herkes, e-imar sisteminden bilgiye ulaşabiliyor, her evrakta oluşan kağıt israfının da önüne geçiliyor. Fiziki arşiv sisteminde ciddi anlamda yerden kazanç sağlanıyor, arşivlenen bilgi ve belgelere anında erişim sağlanıyor.

Ayvalık Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede, ilçe sınırları içindeki tüm imar planlarının sayısallaştırılması ile e-imar sistemine aktarılmak üzere çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Vatandaşlar, e-imar sistemine ayvalik.bel.tr internet sitesinin üst kısmındaki sekmeden erişebiliyor.