Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından bölgedeki toplam 10 kentte zarar gören binlerce vatandaşın yardımına Ayvalık Belediyesi de koştu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından bölgedeki toplam 10 kentte zarar gören binlerce vatandaşın yardımına Ayvalık Belediyesi de koştu.

Depremden zarar gören Adıyaman’ın Tut ve Gölbaşı beldelerine giden Ayvalık Belediye’si ekipleri, bölgeye götürdükleri 7 tır yardım eşyasını ulaştırırken, bir yandan da enkaz kurtarma çalışmalarıyla, yaralıların tedavisi için canla başla gönüllü olarak destek veriyor.

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu’nun öncülüğünde 4 daire müdürü ile yaklaşık 30 personelle deprem bölgesine ulaşan Ayvalık Belediyesi ekipleri, Ayvalık halkının verdiği destekle toplanılan giyim eşyaları, ısıtıcılar, gıda, battaniye, su, ilaç ve tıbbi malzemelerinden oluşan 7 tır yardımı depremzedelere ulaştırdı.

Ayvalık Belediyesi ekiplerinin bir kısmı iki bölgede yardımları dağıtırken Erkan Cılak ve Tayfun Hızlıgeçen, Tut beldesinde 4 gündür ulaşılamayan 13 yaşındaki Hatice ve 15 yaşındaki Ayşegül isimli kız çocuklarının enkazdan çıkarılması çalışmalarına katıldı.

4 buçuk saat süren kurtarma operasyonunda iki kat arasında sıkışan çocukların cansız bedenlerine ulaşılması ise üzüntüyle karşılandı.

Ayvalık ekibi beklediklerinden daha vahim bir tabloyla karşılaştı

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu, Adıyaman’da gördükleri durumun tahmin ettiklerinden de vahim olduğunu vurgulayarak, “Burada yüzlerce ev yerle bir olmuş durumda. Enkaz kaldırma çalışmaları yeterli ekip ve ekipman olmadığı için hızlı ilerleyemiyor. Buraya adımımı attığımız ilk andan itibaren hemen yardımları Tut ve Gölbaşı beldelerindeki depremzedelere ulaştırılmasını sağladık. Beraberimizde olan tüm arkadaşlarımızla enkaz çalışmalarına katkı vermeye çalışıyoruz. Hava oldukça soğuk. Kar yağmıyor ama her taraf karlar altında. Görebildiğimiz kadarıyla ne yazık ki şu ana kadar enkazlardan canlı çıkana rastlamadık. Ama hepimiz umutlarımızı diri tutarak arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına elimizden geldiğince destek olmaya çabalıyoruz“ diye konuştu.