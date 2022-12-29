Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalıklı Muhtarlar yılsonu buluşmasında bir araya geldi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in ve muhtarların 2022 yılı değerlendirmesini yaptığı buluşmada 2023 yılına ilişkin talepler de dile getirdi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalıklı Muhtarlar yılsonu buluşmasında bir araya geldi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in ve muhtarların 2022 yılı değerlendirmesini yaptığı buluşmada 2023 yılına ilişkin talepler de dile getirdi.

Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde gerçekleştirilen buluşmaya Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Kazım Arslan ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe ile Ayvalıklı muhtarlar katıldı. Ayvalık Belediyesi tarafında 2023’te yapılacak çalışmaların da anlatıldığı toplantıda, muhtarlar da görüşlerini aktardı.

Amacına ulaşan, çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Ergin, “Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız. 2023’te vatandaşlarımızın ve onların sesi olan muhtarlarımızın taleplerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ayvalık Belediyesi olarak planlamaya önem veriyor ve veri odaklı çalışıyoruz” dedi.