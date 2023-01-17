Ayvalık Müftüsü Emre Önal’ın öncülüğünde kılınan cenaze namazında; Bahar’ın ailesi, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörlüğü Başkanı Kazım Arslan, daire amirleri, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve mahalle muhtarlarıyla yüzlerce seveni hazır bulundu.

Evli ve iki çocuk babası olan Ersan Bahar; ilçede amatör spora verdiği gönüllü desteklerin yanı sıra, yardımsever kişiliği ve sempatik tavırlarıyla 7’den 77’ye herkesi gönlünde taht kurmasıyla tanınıyordu.

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Gece saatlerinde kalp krizi geçiren Ersan Bahar, kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi’nde doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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