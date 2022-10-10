Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde İtfaiye Kavşağı peyzaj çalışmalarının ardından Zeytin ve Zeytinyağı Galerisi’nin önündeki park alanı da baştan sona yenilendi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde İtfaiye Kavşağı peyzaj çalışmalarının ardından Zeytin ve Zeytinyağı Galerisi’nin önündeki park alanı da baştan sona yenilendi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kadın personelinin usta işi çalışmalarıyla bir bir tamamlanan yeşil alanlar Ayvalık’a renk ve değer katıyor.

Daha yeşil bir Ayvalık için durmaksızın çalıştıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin;“1700 metrekarelik yeşil alanda artık çimlerin mis kokusu ve deniz kokusu harmanlanıyor. Yenileme çalışmalarına devam ettiğimiz Zeytin ve Zeytinyağı Galerisi’nin içerisindeki Feyza Hepçilingirler Kütüphanesi’nden güzel bir kitap seçip, parkın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Mini parkın içinde, ağaçların bilgesi ‘Zeytin Ağacı, Oleaeuropaea’, tam mevsiminde, yeşil zeytinleriyle selamlıyor bizi. Ayvalık artık çok daha yeşil” dedi.