Müzeler kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 4 Haziran 2022 tarihinde kapılarını açan Anadolu Uygarlıkları Sergisi’nin destekçileri teşekkür buluşmasında bir araya geldi.

Müzeler kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 4 Haziran 2022 tarihinde kapılarını açan Anadolu Uygarlıkları Sergisi’nin destekçileri teşekkür buluşmasında bir araya geldi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in girişimleriyle Ayvalık Ayazması Derneği ile Ayvalık Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde yeni bir kültürel alan olarak yaşama geçirilen “Ayvalık Anadolu Uygarlıkları Sergisi”. Ayşe ve Necdet Bezmen, özel koleksiyonlarından seçilen 500’ü aşkın tarihi eseri Ayvalık’ta ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Sergi adının müzeye çevrilmesi için tüm girişimleri tamamlanan, restorasyon laboratuvarına kadar tüm teknik altyapısı kurulan sergi, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in de girişimleriyle müze ismine yakın zamanda kavuşmayı bekliyor.

Sergide Anadolu’nun değişik yerlerine ait Kalkolitik Çağ’dan günümüze kadar tarihlenen eserler sergileniyor. Koleksiyonda pişmiş toprak, gümüş, bronz, demir, kemik, cam günlük kullanım ve süs eşyaları ile mermerden heykeltıraşlık eserleri bulunuyor.

Bu eserlerin Ayvalık’ta bir sergiye kazandırılmasında emeği geçen, Güney Amerika’dan Avrupa’nın birçok ülkesine Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar birçok destekçi buluşmada yer aldı.

Cem Boyner, Caroline Koç, Türkiye Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Oktay Mersin gibi daha birçok değerli destekçi teşekkür buluşmasına katıldı.

Rahmi Koç, Semahat Arsel, Güler Sabancı, Muhtar Kent gibi katkıda bulunan önemli isimler de teşekkür buluşmasından önce sergiyi ziyaret edenler arasındaydı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı konuşmada “Kuzey Ege’nin yıldızı, dünyaca tanınan ve bilinen gözde turizm merkezimiz Ayvalık, bugüne kadar hep; doğasıyla, uçsuz bucaksız altın gibi kumsallarıyla, 22 adasıyla turkuaz renkli denizi ve koylarıyla, coğrafi işarete sahip zeytinyağıyla, gastronomi kültürüyle akıllarda yer etti. Öte yandan; iyileştirme planı içerisinde olan Zeytin Müzemiz, var olan Ayazma’mız, ödüle layık görülen Küçükköy’deki Kent Müzemizin yanına Anadolu Uygarlıkları Sergisi de eklendi. Önümüzdeki süreçte mübadele ile ilgili Ayvalık Kent Müzesi’nin oluşturulması planı da eklenince, müzeler ile de anılmak, kültür kenti olma yolunda adımlar atıyor olmak, bizler için çok onur verici. 4 Haziran’da çok değerli konukların katılımıyla, tanıtım amacıyla açılışını yaptığımız Anadolu Uygarlıkları Sergisi’ne bugüne kadar yüzlerce kişi ziyaret etti ve eserlerin başından saatlerce ayrılamayanlar, hayranlıklarını gizlemeyenler oldu. Ayvalık çok önemli bir merkez kazandı. Kentimize tatile gelenler, Anadolu Uygarlıkları Sergisi’ni ziyaret etmeden gitmiyorlar. Bu sergimiz yerli ve yabancı turistlerin mutlaka uğraması gereken noktalar arasında çoktan kayda girdi bile. Sergimiz çok değerli eserleri barındırıyor, insan izlerken başından ayrılmak istemiyor, o yılların koşullarında ortaya çıkan birbirinden değerli eserler dudak uçuklatıyor. Pişmiş toprak, gümüş, bronz, demir, kemik, cam günlük kullanım ve süs eşyalarıyla mermerden yontu eserler çok büyük ilgi çekiyor. Kalkolitik çağ, Tunç Çağı, Demir Çağı, Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Helenistik Dönem ve Roma İmparatorluklarına ait eserlerin yanı sıra Anadolu’da Demir Çağının en önemli uygarlıklarından Urartulara ait eşsiz eserler o dönemlerin izlerini günümüze yansıtıyor. Anadolu’da yaşamış insanların binlerce yıllık tarihini ortaya koyan eserleri bir araya toplayan Müzemiz, Ayvalık’a çok önemli bir değer kattı. Emeği geçenlere, katkı koyanlara, destek verenlere, sahip çıkanlara Ayvalıklı hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Serginin yaşama geçirilmesinde büyük emeği olan Şerif Kaynar yaptığı konuşmada; “Geçen yıl kış ayında burada hiçbir bina yok burası toprak halinde. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i ziyaret ettik dedik ki bizim böyle bir fikrimiz var. O gün gözünde böyle bir ışık yandı başkanın. Bize büyük bir destek verdi. Onun için hem belediyeye hem de başkana burada özel bir teşekkürüm var ve tüm destekçilere ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Serginin küratorü Necdet Bezmen yaptığı konuşmada, “Çok mutluyuz, geleceğe miras bırakıyoruz. Fakat bu iş böyle bitmez. Burada hep yenilikler getirmek lazım. Sürprizimi yeniliklerden bir tanesi her sene buraya yeni bir “baba” eser getirmemiz gerekir. Birinciyi hazirana hazırlıyoruz. Aldık. Restorasyona giriyor ve önümüzdeki sene haziran ayında birinci senemizde inşallah bunu kutlayacağız. Hepinize hayırlı uğurlu olsun çok teşekkür ederim” dedi.