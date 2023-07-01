Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, iki ayrı olayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botların bulunduğu bilgisini alınca çalışma başlattı. Bölgeye Sahil Güvenlik botları "KB-20" ve "KB-4510" sevk edildi. İki bot, Yunanistan unsurlarınca Türk Kara sularına itilen 65 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.