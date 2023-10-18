Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Gaziosmanpaşa’da dönerci dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Gaziosmanpaşa’da dönerci dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılaması için yetkililere teslim edildi.