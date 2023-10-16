Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-4510, KB-111) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak yetkililere teslim edildi.