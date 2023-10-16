Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Düğüne elektrik verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü Düğüne elektrik verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-4510, KB-111) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak yetkililere teslim edildi.