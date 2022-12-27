Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 42 göçmenin bulunduğu lastik bota ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Ege Denizi’nde terk edilen umut yolcularını kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında lastik şişme bot içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik botları hemen harekete geçti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 42 göçmen kurtarıldı.

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