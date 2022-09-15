Karaya çıkarılan 42 düzensiz göçmen, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) tarafından tespit edilen ve Yunan adasına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan lastik bot durduruldu ve içerisindeki 42 düzensiz göçmen yakalandı.

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