Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 40 düzensiz göçmen, Türkiye Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 40 düzensiz göçmen, Türkiye Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-907 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. TCSG-907 tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı ve insani yardım yapıldı. 40 düzensiz göçmen daha sonra Balıkesir Göç İdaresi yetkililerine işlemlerinin yapılması için teslim edildi.