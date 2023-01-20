Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen ve Yunanistan’ın Midilli Adasına kaçak yollarla geçmek isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen ve Yunanistan’ın Midilli Adasına kaçak yollarla geçmek isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Yapılan tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkarılarak yasal işlemler başlatıldı.