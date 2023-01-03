Pandemi döneminde ardı ardına gelen yasaklar nedeniyle sessizliğe bürünen kültür ve sanat etkinliklerinde 2022 yılında adeta patlama yaşandı. Ayvalıklı vatandaşların yanı sıra kente turizm amaçlı gelen konuklar da 2022 yılında adeta etkinliklere doydu. 2022’ye veda edilirken, Ayvalık’ta 11 festival bu festivallere bağlı 65 etkinlik, kapalı ve açık alan olmak üzere 98 konser ve tiyatro, ulusal ve mahalli günlerde 20 etkinlik ve gündeme dair 159 olmak üzere yıl boyunca 342 etkinlik düzenlendi.

Pandemi döneminde ardı ardına gelen yasaklar nedeniyle sessizliğe bürünen kültür ve sanat etkinliklerinde 2022 yılında adeta patlama yaşandı. Ayvalıklı vatandaşların yanı sıra kente turizm amaçlı gelen konuklar da 2022 yılında adeta etkinliklere doydu. 2022’ye veda edilirken, Ayvalık’ta 11 festival bu festivallere bağlı 65 etkinlik, kapalı ve açık alan olmak üzere 98 konser ve tiyatro, ulusal ve mahalli günlerde 20 etkinlik ve gündeme dair 159 olmak üzere yıl boyunca 342 etkinlik düzenlendi.

Sadece mahalli ve ulusal günlerde yirmi etkinlikle 2022 yılına damga vuran Ayvalık Belediyesi Kültür Müdürlüğü, yaz konserleri adı altında 37 konser gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra iki tiyatro oyunu, iki standup gösterisi ve üç yerel konseri sanatseverlerle buluşturan Kültür Müdürlüğü, sadece Büyük Park Amfitiyatro’da 44 etkinlik düzenledi.

Yıllarca atıl durumda kaldıktan sonra restorasyonun ardından Ayvalık’ın kültür ve sanat yaşamına kazandırılan Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde, 2022’de 8 yerel konser ve 34 tiyatro oyunu sergilendi. Aynı zamanda Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu’nun kurulmasıyla birlikte aynı yıl içerisinde iki yetişkin oyunun on tekrarı ve çocuk oyunları da altı kez olmak üzere toplamda Nejat Uygur Sahnesi’nde 54 etkinlik seyirciyle buluştu.

Festivaller Kenti Ayvalık;

Geçtiğimiz yıl boyunca; Ayvalık Kadın Oyunları Festivali’nde 5 kadın oyunu, 1 sergi, 1 söyleşi, Ayvalık Tiyatro Festivali’nde ise ikisi Devlet Tiyatrosu olmak üzere16 oyun 2 söyleşi, Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali’nde ise 4 konser, 8 oyun, 3 çocuk oyunu, 3 çocuklar için workshop yapıldı. Geleneksel Teferiç Şenlikleri geçtiğimiz yıl da büyük ilgi gördü. Üç gün devam eden şenlikte 2 konser, Boşnak halkına özgü pazar, halk oyunları ve gündüz müzik etkinlikleriyle birlikte 12 etkinlik ilgiyle izlendi. Yaz aylarında; 22 Balkan ülkesinin katılımıyla Trophy Halk Oyunları Festivali’nde, bin 200 katılımcı 2 gece boyunca halk oyunları sergiledi. Ayrıca Cunda (Alibey) Adası’nda Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nde 14 ülke 700 katılımcı ile 2 gün boyunca Ayvalıklıları halk oyunları gösterilerine doyurdu.

Caz, Film Ve Hasat Festivali

Köy Enstitüleri Kültür ve Sanat Günleri dahilinde 1 film, iki söyleşi ve 1 konserin ardından AİMA Müzik Festivali Ve Caz Festivali ortaklaşa düzenlendi. 7 konserin gerçekleştirildiği dünyada bilinirliği olan masterclass sanatçıların konserleri kiliselerde ve amfitiyatroda büyük ilgi gördü. Yaz sezonunun son günlerinde Ayvalık Film Festivali çerçevesinde; seçkin 47 filmi Amfitiyatro ve kentin çeşitli yerlerinde sinemaseverlerin ili odağı oldu. Festivalde filmin oyuncuları ve yönetmenleri vatandaşlarla buluşturuldu. Goldwing 11 Motorfestivali’nde, 28 ülkeden 286 motorcu Ayvalık’ta 3 gün adeta şov yaptı. Etkinlik dahilinde bir konser, bir ışıklı geçiş organizasyonu yapıldı. Geleneksel Engelliler Şenliği iki yıl aradan sonra Türkiye’nin her yerinden gelen 600 engelli ve engelli yakınını bir araya getirdi, 3 gün boyunca konserler ve eğlenceler düzenlendi. Zeytin Hasat Festivali programı içinde Zeytin Müzesi restorasyondan sonra tekrar hizmete açıldı. Festivalde 16 konser, hasat yemeği, halk oyunları, 3 sergi, 2 söyleşi, sektörel yemek sunumları olmak üzere 3 gün boyunca 24 etkinlik gerçekleştirildi.

Rüzgar ve deniz sporları

Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra, geleneksel olarak düzenlenen Açık Yüzme Yarışları’nda 650 sporcu kıyasıya yarıştı. Triatlon yarışları U-18 kategorisinde, yüzme koşu ve bisiklet branşlarına ise 300 sporcu katıldı. Yine ILCA Yelken Yarışları’na 51 kulüpten 188 yarışçı bir hafta boyunca Ayvalık Körfezi’ni bembeyaz yelkenlilerle süsledi. Cunda (Alibey) Adası’nda Ultimate Spor Şenliği ise koşu bisiklet ve yüzme branşlarında bin 800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Ayvalık’ta sonlanan, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Manisa/Ayvalık etabı 126 uluslararası televizyon kanalından canlı olarak yayımlandı.

Sergiler Söyleşiler

Yunanistan ile ortaklaşa düzenlenen Kardeş Sesler, Nazım Hikmet Anma Günü, İklim Değişikliği Çalıştayı, UNESCO, Kadınlar Günü, Ayvalık Tarihi Üzerine ve mübadele gibi konularda söyleşiler yoğun katılımla gerçekleştirdi. Dünya Yoga Günü, Çalışan Gazeteciler Günü, Uğur Mumcu Anma Günü, Mavi Bayrak, İzmaritsiz Ayvalık, Nevruz ve Hıdrellez gibi günlerde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Orhan Sanat Galerisi yıl boyunca hiç boş kalmadı, 26 sergi ayrıca 4 kamu kurumunun sergisi olmak üzere 30 sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kütüphane sayısı 6 ya çıkarılırken, Anadolu Uygarlıkları Sergisi açıldı. Emitt, İzmir Travel Turkey, İstanbul Gastro Masa ve İstanbul Balıkesir Günleri’nde Ayvalık Belediyesi yerini aldı ve turizmden ziyade gastronomi ve kültürel yapılarıyla boy gösterdi.

Mahalli ve ulusal günde 20 etkinlik

Çanakkale Zaferi, 13 Nisan Atatürk’ün Ayvalık’a Gelişi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Kabotaj Bayramı 30 Ağustos Zafer Bayramı, Altınova ve Ayvalık’ın Kurtuluş Günü, Gaziler Günü, Muhtarlar Günü, Atatürk’ü Anma, Öğretmenler Günü gibi günlerde resmi törenlerin yanında , Ali Aysun/Kocatepe, Soner Olgun Konseri , Balıkesir Ordu Komutanlığı Ordu Orkestrası ve Müjde Kızılkan konserleri, tarihçi akademisyen İlber Ortaylı ve gazeteci Murat Yetkin ile Ayvalık’ın 100 yıllık tarihi üzerine söyleşi ve 29 Cumhuriyet Bayramı ve Fener Alayı organizasyonları yapıldı.