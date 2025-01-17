Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Ayvalı İlkokulu’nu ziyaret etti, Öğrencilere karne dağıttı.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ve Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Zeynep Yılmaz ile birlikte Ayvalı Mahallesi’nde bulunan Ayvalı İlkokulu’nu ziyaret etti. Kaymakam Çelik, okulun ana sınıfı öğrencilerine hediyeler dağıtarak, diğer öğrencilere ise kitap ve karne takdim etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Mustafa Çelik, öğrencilere kitapları mutlaka okumalarını tavsiye etti. Çelik, ayrıca okulun fiziki koşullarındaki eksikliklerin en kısa sürede giderileceği sözünü verdi. Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin de okulda tespit edilen eksiklikleri not alarak, ikinci yarıyıl başlamadan önce bu eksikliklerin tamamlanacağını belirtti.

Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan Kaymakam Çelik, okulun ilk yarı tatilini başlatarak, öğrencilerin tatilini kutladı.