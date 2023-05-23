Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde dutlar birer birer yetişmeye başladı. Yöresel tabirle dutlara göz düştü.

Erzurum’un en sıcak yerlerinden olan 675 rakımlı Ayvalı Mahallesi’nde yaz tamamen kendini hissettirmeye başladı. Ayvalı Mahallesi Muhtarı Musa Demir, “Köyümüzde dutlar üç gündür tek tük yenmeye başlandı. Bir hafta sonra kasa ile satarız. On gün sonra da pekmeze başlayacağız. Yirmi gün sonrada pestil ve kurutmasını yapacağız. Köyümüzden geçen bütün dostlarımızı da yemek için bekleriz, buyurup gelsinler” dedi.